‘Brutal’ ola de Frío Avanza por Todo Estados Unidos

La lluvia helada, el aguanieve y la nieve estaban previsto caer a lo largo del sureste este miércoles, abriendo el camino a una brutal tormenta de invierno que se espera que se fortalezca rápidamente a medida que avanza hacia el noreste.

Podría ser la primera vez en años que algunas partes del sureste tengan nieve. Los residentes en Tallahassee, Florida, esperan hasta una pulgada de nieve y hielo, pero la ciudad no ha tenido nevadas mensurables desde 1989.

El gobernador Nathan Deal emitió un estado de emergencia el martes para 28 condados de Georgia en la región costera antes de la tormenta.

Las autoridades instan a las personas a quedarse en casa, ya que millones en la mitad este de los Estados Unidos se enfrentan a temperaturas bajo cero y cercanas lo que resta de semana y próxima. Muchas escuelas cance-laron clases y las oficinas del gobierno cerraron en toda la costa de Florida y en toda la costa de la costa este.

Florida, el sur de Georgia y las costas de las Carolinas obtendrán unos pocos centímetros de nieve y algo de hielo antes de que la tormenta se convierta en una tormenta monstruosa, dejando caer fuertes nevadas a lo largo de la costa del Atlántico medio y hacia su camino al noreste, dicen los meteorólogos.

Congelación mortal

Al menos 12 personas en Estados Unidos han muerto desde el martes por la mañana en muertes relacionadas con el frío, dijeron las autoridades.

Una mujer de 27 años fue encontrada muerta en la orilla del lago Winnebago después de que ella dejó una reunión de la víspera de Año Nuevo en Fond du Lac, Wisconsin. Las autoridades dijeron que Lindsey Klima salió a fumar un cigarrillo y que podría haber caído en la costa antes de sucumbir al frío.

La muerte de Klima es una de las seis muertes relacionadas con el clima en Wisconsin. Otras dos personas han muerto en Dakota del Norte y Missouri.

Otros cuatro fallecieron en Texas, entre ellos dos personas sin hogar que murieron en Houston luego de estar expuestos a condiciones de congelación, escribió el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo.

Cómo protegerse

¿Qué más pueden hacer las personas para mantenerse calientes y saludables este invierno? Una importante parte de la reducción de riesgos depende del vestuario.

“Es muy importante vestirse en capas, así que … ponte más de un par de guantes y luego una manopla encima, porque el aire atrapado entre esas capas te ayuda a mantener el calor”, dice la doctora Suzanne Sa-lamon, del Centro Médico Beth Israel en Boston.

“La ropa ajustada no es una buena cosa, porque no puedes obtener el beneficio de las capas. Realmente necesitas tener suéteres sueltos, chales si estás sentado adentro, para intentar poner capas. Ayuda tener una máscara de esquí para proteger tus oídos y tu nariz”, dijo. “Si te mojas, quítate la ropa mojada, porque eso realmente empeora las cosas. Hacen las cosas más frías. Las botas deben ser impermeables”.

“Aunque hace frío, hacer ejercicio y moverse ayudan a optimizar la circulación, lo que no solo ayuda a mantener saludable nuestro sistema circulatorio, sino que también puede ayudar a mantenernos calientes”, dijo. “Además, si experimentas dolor en las piernas como resultado de un flujo sanguíneo restringido, te sugiero que eleves las piernas durante períodos durante todo el día para tenerlas por encima del corazón. Esto ayuda a maximizar la circulación”.