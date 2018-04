Tweet on Twitter

Share on Facebook

Una madre tiene la misión de salvar a sus hijos en

Este Día de la Madre, ¡un grupo de ladrones se encuentra con la madre equivocada!

Gabrielle Union interpreta a una mujer que no se detendrá hasta rescatar a sus hijos de una banda de delincuentes despiadados que los secuestró ante sus ojos.

En Breaking In, el nuevo thriller de acción de Universal Pictures, el director de V for Vendetta, James McTeigue, y el productor Will Packer, Shaun (Union) lleva a sus dos hijos en un viaje de fin de semana a la apartada casa de su padre fallecido. Cuando llegan, descubre que su padre había construido una fortaleza diseñada con una seguridad impenetrable. Mientras se pregunta la razón, un grupo de criminales entra a la fuerza en la casa, la dejan afuera y secuestran a sus hijos, demandando el contenido de una caja fuerte.

Al principio se siente indefensa, pero pronto surge el instinto maternal de Shaun y comienza a actuar mientras descifra un modo de aventajar a los captores de sus hijos.

Cuando el líder le dice que es “una mujer sola a merced de extraños”, se decide a probarles lo contrario y a encontrar una manera de entrar a la casa para rescatar a sus hijos y a ella misma de lo que parece una muerte segura, incluso si coopera con los ladrones.

Union se destaca en este thriller de suspenso repleto de acción, como una madre desesperada que no se detendrá ante nada para salvar a sus hijos y enseñarles una lección a los delincuentes: ninguna trampa, ninguna puerta ni cerrojo y en particular ningún hombre podrá estar a la altura de una madre con una misión.

Esta película te mantendrá en vilo todo el tiempo, alentando a Union cuando les dice a los criminales: “Irrumpieron en la casa equivocada”.

Breaking In está coprotagonizada por Billy Burke (saga de Twilight), Richard Cabral (End of Watch), Ajiona Alexus (Empire), Levi Meaden (Pacific Rim Uprising), Jason George (Grey’s Anatomy), Seth Carr (Black Panther) y Christa Miller (Cougar Town).

La película se estrenará el 11 de mayo. ¡No te pierdas a esta madre implacable mientras lucha por sus hijos este Día de la Madre! ¡Mira el tráiler aquí!