Beneficiarios de SNAP y D-SNAP Pueden Comprar el Doble en Mercados Autorizados

Las personas que reciben beneficios de SNAP y D-SNAP ahora pueden comprar el doble de cantidad de frutas y verduras frescas en los mercados de agricultores organizadas en cinco centros de servicios múltiples del Departamento de Salud de Houston.

La Houston Health Foundation está financiando el programa de incentivos de Healthy Houston Bucks para duplicar los beneficios de SNAP y D-SNAP en los mercados de agricultores de Get Moving Houston a raíz del huracán Harvey. El financiamiento permite que los mercados de agricultores continúen hasta noviembre, extendiendo una temporada de mercado regular que va de abril a septiembre.

Los clientes que utilizan los beneficios de SNAP y D-SNAP para comprar artículos en los mercados recibirán el equivalente en dólares de sus compras en Healthy Houston Bucks para gastar en frutas y verduras. Un cliente que gasta $ 10 en beneficios de SNAP o D-SNAP recibirá $ 10 adicionales en Healthy Houston Bucks para gastar en los mercados.

Todos los mercados de agricultores están establecidos desde las 11 a.m. a las 2 p.m. Sus ubicaciones y fechas son:

• Denver Harbour Multi-Service Center, 6402 Market Street, 26 de octubre y 9 de noviembre,

• Centro de servicios múltiples Hiram Clarke, 3810 W. Fuqua Street, 19 de octubre y 2 de noviembre,

• Northeast Multi-Service Center, 9720 Spaulding Street, 24 de octubre y 7 de noviembre,

• Southwest Multi-Service Center, 6400 High Star Drive, 31 de octubre y 14 de noviembre,

• Acres Home Multi-Service Center, 6719 W. Montgomery, 16 de noviembre.

SNAP, abreviatura del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, ayuda a las personas a comprar alimentos para una buena salud. D-SNAP proporciona beneficios alimenticios a corto plazo para familias elegibles que se están recuperando de un desastre.

El departamento comenzó su iniciativa de mercados de agricultores en 2011 para proporcionar un acceso más fácil a las frutas y verduras asequibles en las comunidades de Houston que se consideran desiertos de alimentos porque no cuentan con suficientes tiendas de comestibles ni otros establecimientos de alimentos frescos. Las frutas y verduras ayudan a prevenir y retrasar el inicio de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.