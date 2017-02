Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Por esas cosas de la política se pierde la humanidad en casi todas las partes involucradas, y en la última campaña electoral de los Estados Unidos lo notamos con claridad. Y es que “el juego” político, que es atractivo por demás si lo vemos desde el concepto acuñado por Aristóteles y Platón, se ha convertido en las últimas décadas en algo deleznable, indigerible y hasta mortal, según leemos en las crónicas de la vida de Stalin, el dictador y asesino soviético. ¿Por qué afirmo lo anterior? Porque me ha dolido que, con base en esa deshumanización, un niño en la figura de Barron Trump, el hijo menor del nuevo presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania, haya sido el objetivo malintencionado y premeditado de sus enemigos… enemigos que él ni se imagina que existen siquiera, pues está en su mundo de inocencia y niñez.

Comediantes desconocidos para nosotros los latinoamericanos y también jefes de la campaña de la derrotada Hillary Clinton, han insistido en que Barron padece autismo; es posible que así sea. Yo, en lo personal, soy experto en el tema sobre esa condición en los niños, pues tengo un pequeño que lo padece, llamado con mayor precisión, “espectro del Síndrome de Asperger”. Y el hijo del presidente de USA parece que tuviera la misma condición que mi hijo. En todo caso, hasta que un médico no lo haga público, no lo podremos asegurar con certeza. Por el momento, su madre, Melania Trump, tiene querelladas a unas dos o tres personas por haberlo afirmado. Una de ellas asegura que Barron padece el daño en su personalidad, porque se comporta de igual manera que una hija suya. Pero también esto último es pura especulación.

Decía que lo más deleznable es el hecho de utilizar al niño de Mr. Trump como objetivo de ataque político y del más bajo nivel. Los demócratas lo utilizaron sin ningún pudor, sin esconder ni un ápice sus malévolas intenciones. ¿Y si fuera cierto que Barron es autista? Aunque parezca contradictorio, como padre de un niño así, diré que sería “un plus” en el jovencito, porque quienes padecen esa condición (no enfermedad, sino condición humana, según los neuropsiquiatras), son personas sumamente sensibles, dulces y dignas del mayor cariño de nuestra parte. La sola imagen de Barron al lado de su madre, “cayéndose” de sueño y cansancio en esos avatares de la política, de la campaña electoral en la que participó recientemente su padre; o durante la investidura como presidente de los Estados Unidos, demostró a un muchachito tierno, digno de ser amado por todos. Aún así, “las baterías” siguen apuntando en contra del niño. Es decir, la crueldad al servicio de la crueldad y no de otra cosa. Es absolutamente lícita, natural y admirable la reacción de su madre Melania, en su intención de protegerlo, llevando a sus detractores ante la Corte de Justicia; lo tienen bien merecido. Porque si de política de bajo nivel se trata, que ataquen al padre del niño, a Donald Trump, que para eso, en parte, se metió en el fangal de la campaña de poco cuño, tal y como se practica actualmente en el mundo; pero descalificar a Barron, ahí se asienta la cobardía de los enemigos del actual presidente. No he de negar que en mi postura de papá de un niño autista (Asperger), me interesa saber la condición del hijo del mandatario norteamericano; pero mi intención es para quererlo más de lo que ya lo quiero y admirar a sus padres, porque sé perfectamente lo que se siente al tener a un muchacho así. En lo subsiguiente, solo queda respetarlo de manera decidida, si aspiramos a humanizarnos.

joseanglagosj@aol.cl