Autoridades Alertan Sobre Droga Mortal en las Calles de Houston

Las autoridades de Houston hicieron un llamado sobre la presencia de una poderosa droga que ya han detectado en las calles de la ciudad. De acuerdo con el alcalde Sylvester Turner, la droga Fentanilo o su derivado Carfentanilo ya es un problema en la ciudad debido a su creciente uso.

Este narcótico es la droga de moda en el país no solo por su efecto dopante, sino por el exponencial uso entre los consumidores de droga. El tráfico ilícito de fentanyl se ha convertido en una amenaza pública en varias zonas del país que han declarado la emergencia sanitaria.

Según el director del laboratorio criminal de Houston, el Fentanilo es sumamente poderoso, lo que lo hace un componente químico mortal. La preocupación radica en que los consumidores no saben esto y en muchas ocasiones consumen cantidades que les puede costar la vida. Una bolsa del tamaño de un paquete de azúcar (unos 80 miligramos) es suficiente para producir unas 4,000 dosis letales de este opioide.

Ante tal situación, el Departamento de Policía están respondiendo a la nueva realidad en las calles de Houston para lo cual ellos mismos han tenido que preparase con nuevo equipo como máscaras y guantes especiales.

Cabe recordar que este mes un hombre de 22 años fue detenido tras recibir un paquete proveniente de China con 102 gramos de la droga.

Según la Administración para el Control de Drogas, el carfentanil es letal, pues es 100 veces más fuerte que el fentanilo, que a su vez es 50 veces más potente que la heroína. Las autoridades aseguran que los narcotraficantes, quienes están distribuyendo el carfentanil en las calles de la ciudad, están mezclando este opioide con otras drogas, algo que le puede ocasionar la muerte al consumidor. La sustancia, utilizada como tranquilizante para elefantes, fue detectada en un lote de metanfetamina el pasado 7 de junio en el Centro de Ciencias Forenses de Houston.

“Esto es realmente espantoso”, dijo el director del Centro de Ciencias Forenses, Peter Stout, al participar el martes por la tarde en una rueda de prensa para advertir la presencia de la droga.

En la conferencia de prensa también participaron el alcalde de Houston, Sylvester Turner, el jefe de la Policía de la ciudad, Art Acevedo y Joseph Arbit, agente especial de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

Stout explicó que el único uso legítimo de esta droga sería como tranquilizante de elefantes. Las estimaciones son que una dosis letal de esto es de apenas 20 microgramos (0.02 miligramos). “Por lo tanto, una dosis letal es algo tan pequeño que probablemente no se va a poder mirar”, comentó.

Un empleado del Centro Forense mostró en la rueda de prensa una pequeña bolsa que contenía una diminuta cantidad de polvo, que dijo equivaldría el carfentanil necesario para matar hasta a cuatro mil personas.

“Una de las razones por las que queríamos celebrar esta conferencia de prensa era para proporcionar la información y tratar de mantenernos a la vanguardia y decir al público en general: Este material es real y este material te matará”, dijo el alcalde Sylvester Turner.

El jefe policial Acevedo dijo que la presencia de esta sustancia en las calles de la ciudad ha obligado a actualizar los equipos de protección de la policía como máscaras y guantes. Acevedo indicó que los paramédicos y los médicos de emergencias deberán también fortalecer sus protecciones.

Acevedo advirtió al público contra el uso de la “ruleta rusa” con sus vidas tomando píldoras ilegales y otras drogas potencialmente rociadas con carfentanil.

“Algunas organizaciones criminales están realmente importando estas cosas y realmente distribuyendo fentanilo puro y sustancias relacionadas con fentanilo porque los márgenes de beneficio son altos”, dijo Acevedo. “Estamos instando a la gente a protegerse … por no usar sustancias ilegales”.