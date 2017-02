Aumentan las Firmas Para Pedir se Cancele Visita de Estado de Trump a Gran Bretaña

Tweet on Twitter

La petición en internet que pide cancelar la visita de Estado que Donald Trump hará a Gran Bretaña en los próximos días sobrepasaba 1,6 millones de firmas el martes.

La petición establece que “Donald Trump debería ser aceptado para entrar en el Reino como representante del Gobierno de Estados Unidos, pero no debería ser invitado para hacer una visita oficial de Estado, pues podría causar vergüenza a Su Majestad la Reina”.

De acuerdo con la normativa, cualquier petición con 100.000 firmas o más califica automáticamente a la consideración de ser debatida en el Parlamento, aunque no hay garantías.

Este lunes, la primera ministra británica Theresa May dijo que “el Gobierno mantiene la invitación al presidente Trump en nombre de la reina Isabel II”, según un comunicado dado a conocer por Downing Street.

A finales de noviembre, la petición había conseguido 372 firmas, pero para la mañana del martes, el número se disparó.

Mientras, otra petición a favor de que Trump sea invitado a hacer una visita de Estado a Gran Bretaña recogió más de 100.000 firmas hasta este martes.

Las personas que firman la petición pro-Trump parecen estar extendidas de manera más uniforme por todo el país que quienes se oponen a su visita, según muestra el sitio web oficial de las peticiones.