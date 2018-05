Atropelló con su Mercedes-Benz a su Esposo Infiel. 15 Años Después Recupera su Libertad

Tweet on Twitter

La infidelidad fue el detonante de los celos de Clara Harris, la mujer colombiana que en 2002 atropelló a su esposo causándole la muerte. Un caso que escandalizó al mundo y que ocupó páginas de prensa en varios países.

Pues el fin de semana, la condenada volvió a ser noticia al recuperar su libertad tras pasar quince años en prisión.

Su vida antes de la tragedia parecía casi perfecta. Ambos exitosos odontólogos eran una pareja acomodada y supues-tamente feliz. Pero ella empezó a tener sospechas de una posible aventura de su marido y decidió contratar los servicios de un detective privado que las confirmara.

Así fue. Al enterarse de la noticia no se lo pensó dos veces y recogió a su hijastra de 16 con el fin de dirigirse al nidito de amor de su marido y su amante. Una vez en el hotel de Houston donde tenían sus encuentros, la desesperada mujer agredió a ambos con violencia tanto física como verbalmente.

Cuando volvió al coche atropelló nada menos que tres veces a su entonces esposo dejándole muy malherido en el suelo. Aún así, ella fue capaz de bajarse del carro y preguntarle qué tal se encontraba, según relata el diario El Nuevo Herald. Sin embargo, la víctima, David Harris, no pudo superar estos golpes y falleció.

Durante su vista en el juicio la asesina confesó que sólo se trataba de un accidente y que “fue como un sueño”. Un sueño que acabó en pesadilla y que arrebató su libertad durante 15 años. Nadie podía presagiar este futuro para esta bogotana que en su juventud logró el título de Miss Colombia Houston. A sus 60 años recupera su libertad aunque todavía no se sabe si la disfrutará aquí o en su país de origen.

Clara Suárez Harris, cumplió 15 de los 20 años de su sentencia, según informó el Departamento de Justicia Criminal.

El juicio, que tuvo una gran repercusión, se prolongó durante varios meses y en él la adolescente testificó que su madrastra había arrollado con el automóvil a su padre en tres ocasiones.

En noviembre de 2017, las autoridades penitenciarias le concedieron a la dentista la libertad condicional para este mes de mayo, aunque los abogados de la contraparte pedían que cumpliera al menos 17 de los 20 años a los que fue condenada.

Emily Detoto, exabogada y amiga de Clara Suárez, dijo a los medios locales que la mujer salió de la cárcel a las 08.20 horas del viernes y que “ha cumplido más tiempo (de cárcel) que muchas personas en situaciones así”.