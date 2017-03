Ataque Terrorista en Londres Deja al Menos 4 Muertos y Varios Heridos

Lo que se sabe

El suceso se produjo a las 14.40 hora local de la ciudad en las inmediaciones del parlamento Británico, en Westminster, junto al Big Ben, en pleno centro de Londres.

El agresor atropelló varios peatones mientras conducía un coche por el puente de Westminster, que terminó estrellado contra una valla. Posteriormente, se bajó del vehículo, acuchillando a un agente de Policía, y terminando abatido por los agentes.

Tanto el asaltante como el Policía han muerto, a los que se añaden dos personas más con un balance de 4 fallecidos. Hay, además, al menos una veintena de heridos, entre ellos algunos de extrema gravedad.

Las autoridades han calificado el suceso como ataque terrorista.

El atacante no llevaba armas de fuego, solamente contaba con un cuchillo de entre 12 y 15 cm

El agresor todavía no ha sido identificado oficialmente. (al cierre de esta edición)

Una mujer que se había lanzado al río durante lo sucedido ha sido rescatada por las autoridades.

El Parlamento ha sido aislado por seguridad (muchos diputados se han quedado encerrados dentro) y todas las sesiones que se estaban celebrando, suspendidas. La primera Ministra, Theresa May, se encontraba en su interior (Los miércoles se celebra la sesión de control).

El debate sobre el referéndum de independencia de Escocia también ha sido suspendido.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha condenado el atentado, hablado con May y ha ofrecido su “total apoyo” al Reino Unido para encontrar a los responsables.

Un diputado conservador, británico, Tobias Ellwood, ha ayudado a atender a varios de los heridos junto al Parlamento Británico, intentando incluso reanimar al policía fallecido

El suceso de produce justo un año después de los ataques terroristas de Bruselas de 2016, donde tres miembros del Estado Islámico acabaron con la vida de 32 personas tras inmolarse en el aeropuerto en la red de la capital belga.

Scotland Yard dijo que fue llamado a un incidente por armas de fuego en el puente de Westminster en medio de informes de varias personas heridas. Transport for London dijo que la estación de metro de Westminster se cerró a petición de la policía.

A través de un comunicado, la actual primer ministra Theresa May dijo que tanto ella como el Gobierno “tienen en sus pensamientos” a las víctimas de este “horroroso atentado”. “La primera ministra está siendo constantemente informada y pronto presidirá una reunión” de su gabinete de seguridad, añadió el escrito de Downing Street.

El primer ministro francés Bernard Cazeneuve ha confirmado que entre los heridos hay tres estudiantes franceses, de entre 15 y 16 años, que resultaron heridos mientras se encontraban de visita escolar en la también capital de Inglaterra. Dos de ellos se encuentran en estado crítico. Precisamente el miércoles se cumplía un año de los atentados en Bruselas que causaron 32 muertos y más de 300 heridos.