Arrestan a Pareja por Brutal Abuso de Bebé

Un hombre y una mujer han sido arrestados en relación a un brutal ataque en contra de una niña de 1 año.

La Oficina del Alguacil del Condado Bexar identificó a los sospechosos como Isaac Andrew Cárdenas, de 23 años, y Crystal Herrera, de 22.

Según un reporte, los oficiales del condado se presentaron a una vivienda el fin de semana pasado alrededor de las 9 a.m. luego de recibir un reporte de que un perro había mordido a una niña.

El hombre supuestamente les dijo a los agentes que la menor se había salido de la casa durante la noche y los perros la habían atacado.

Sin embargo, los investigadores notaron que las heridas de la menor no coincidían con la versión que el sospechoso ofreció.

Las autoridades determinaron que la bebé sufrió “lesiones extremadamente serias y que pusieron en riesgo su vida, consistentes con un brutal abuso sexual y múltiples puñaladas (en sus partes íntimas)”, según el reporte.

Añadió que la víctima fue trasladada al hospital University, donde se encuentra en condición estable.

Además, el reporte explicó que el personal de Control Animal recogió a los perros de la residencia, pero éstos no demostraron señales de agresividad.

Cárdenas enfrenta cargos de abuso sexual súper agravado de un menor y una fianza de $300,000.

Por su parte, Crystal Herrera está acusada de lesión corporal de un menor por omisión.