Arrestada por Filtrar Información Sobre la Intervención de Rusia en las Elecciones

Reality Winner es un nombre singular que se ha colocado en el ojo del huracán del mayor escándalo que actualmente afecta al aparato político estadounidense: el grado de interferencia que tuvo Rusia en las pasadas elecciones presidenciales y las filtraciones que han permitido a la opinión pública otear un poco de ello.

Winner ha sido acusada de filtrar material clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional al medio informativo The Intercept en el que se documenta que fuerzas de la inteligencia militar rusa lanzaron en al menos en una ocasión un ciberataque para tratar de intervenir el software utilizado en numerosos sitios de votación en Estados Unidos.

Winner pudo realizar esa filtración gracias a que su trabajo como contratista en materia de inteligencia y defensa del gobierno de EE.UU. en la empresa Pluribus International Corporation le daba acceso a información clasificada. De 25 años, Winner es, de acuerdo a, The Atlantic, una veterana de la Fuerza Aérea con un nivel de autorización suficiente para acceder a documentos secretos.

Winner sirvió durante seis años en las Fuerzas Armadas y trabajó como lingüista para la Fuerza Aérea en Maryland gracias a que maneja los idiomas pastún (hablado en Afganistán y Pakistán), persa (en Irán) y Dari (una variante del persa hablada en Afganistán). The Atlantic, por su parte, dice que Winner sirvió en la Fuerza Aérea de enero de 2013 a febrero de 2017, cuando comenzó a trabajar para Pluribus International Corporation.

Winner crió en Texas y, de acuerdo a su madre, entre-vistada por una televisora, es una atleta que ama los animales, no era especialmente proclive a la política ni había expresado (al menos a ella) indicación de que apoyara o validara las filtraciones de información clasificada.

Las razones por las que Winner decidió filtrar ese material secreto aún no se conocen, pero la forma como fue descubierta se ha comentado ampliamente.

Este jueves tendrá lugar la primera audiencia de Winner ante una corte, donde se definirá si recibe la opción de salir bajo fianza mientras se realiza su juicio o si permanecerá bajo custodia.