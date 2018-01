Apple Creará 20.000 Empleos en EE.UU. y Abrirá un Nuevo Campus

Apple (AAPL) ha anunciado que pagará unos 38.000 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos por sus 252.300 millones de dólares en efectivo en el extranjero, como consecuencia de la ley fiscal aprobada a fines del mes pasado. La empresa también ha adelantado que planea abrir un nuevo campus -en un lugar que anunciará más ade-lante este año- y que creará 20.000 nuevos empleos.

El pago de impuestos anunciado estuvo más o menos en línea con lo que los analistas esperaban de factura tributaria, que requiere que las compañías paguen un impuesto único sobre sus ganancias en el extranjero, ya sea que tengan la intención de repatriarlas o no.

Apple había provisionado 36.300 millones de dólares para el pago de impuestos por su efectivo en el extranjero, lo que significa que el pago no representará un impacto importante en su flujo de caja este trimestre.

La empresa no informó cuánto de su efectivo en el extranjero traerá a Estados Unidos. Pero, según cálculos de medios especializados, el capital que Apple repatriará puede estar en el torno de los 250.000 millones de dólares.

La empresa no informó en qué dedicará semejante cantidad de efectivo y si incluirá, por ejemplo, la recompra de acciones, el pago de dividendos o adquisiciones de empresas.

Planes e inversiones

En un comunicado difundido desde su sede ca-liforniana de Cupertino, el gigante tecnológico delineó las áreas en las que invertirá en los próximos años y su impacto económico.

Los 350.000 millones que planea inyectar a la economía estadounidense incluyen tanto las inversiones nuevas como los aportes de los suministradores locales con los que trabaja, excluyendo impuestos.

Según los datos de la firma, Apple ha creado hasta ahora dos millones de empleos en Estados Unidos “y espera crear muchos más como resultado de las acciones anunciadas”. La firma emplea actualmente a 84.000 personas sólo en Estados Unidos.