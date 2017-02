Estamos sobre ella, sobre la tierra. Del polvo venimos, dice el Gran Libro. Indefectiblemente, al polvo retornamos. Hay quien lo considera una maldición bíblica, para mí es una bendición. La maldición no es volver a la tierra, sino quedarse sin su calor. A veces, los que más la aman son los que menos la disfrutan. Martí la tuvo en la primera juventud y pudo reconquistarla sólo para morir en ella.. Había dicho que “por las tierras ajenas tiene que ir jadeando nuestro corazón, porque en las nuestras se acaba el pan para quien insiste en vivir con honra”. Acaso no está más vigente ese pensamiento que cuando fue escrito.

Hoy vivo sin tierra. En mi pequeño patio de exiliado una palma traída de Cuba empina sus pencas para saludar la libertad. Ella, como yo, también fue trasplantada. Y aquí está mi Antología sin tierra. De haberme quedado en Cuba me habría sido muy difícil ser escritor. La mordaza es acé-rrima enemiga de las ideas. Muchos de estos versos y estas prosas, que como telón de fondo denuncian una patria desgarrada, no tendrían razón de ser. Y me sentiría feliz… Me sentiría feliz, porque más que una antología libre sin tierra, tendría algo excepcionalmente superior: una tierra libre sin antología. LUIS MARIO.

Nacido en Cuba en 1935, y exiliado político desde 1967, Luis Mario es un verdadero poeta, es decir, uno que llena las condiciones. Es también un escritor que llega al público, que es leído no solamente por especialistas, sino por miles de lectores, y de esa forma provoca un verdadero impacto. Ha pasado las dos pruebas, la de la crítica seria y rigurosa y la del lector exigente.