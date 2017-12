Anticonceptivos Pueden Aumentar Riesgo de Cáncer de Mama

Los anticonceptivos pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en una mujer hasta en un 38%, dependiendo del tiempo que lleve utilizándolos, según lo reveló un nuevo estudio.

El riesgo estuvo asociado a todos los métodos de anticoncepción hormonal –como la píldora, las inyecciones y los dispositivos intrauterinos–, cuando se comparó con mujeres que nunca los habían utilizado.

Investigadores de la Universidad de Copenhagen analizaron la información de 1,8 millones de mujeres menores de 50 años en Dinamarca. Además, en promedio, les hicieron seguimiento durante 11 años.

El nivel de riesgo de cáncer de seno aumentó de acuerdo al tiempo que una mujer llevaba utilizando anticonceptivos hormonales. Así, el riesgo promedio incrementó un 20% entre todas las usuarias habituales y recientes de estas formas de anticonceptivos.

Los investigadores hallaron que hay un aumento del 9% en el riesgo de padecer cáncer de mama entre las mujeres que tomaron los anticonceptivos durante menos de un año, cifra que se eleva al 38% si el tiempo se extiende a más de 10 años.

Entre las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales durante más de cinco años persistió un leve riesgo durante por lo menos otros cinco años después de que dejaran de hacerlo, de acuerdo al estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine.

En un editorial acompañante, David Hunter, profesor de epidemiología y medicina en el Departamento de Salud Poblacional Nuffield de Gran Bretaña, señaló que la relación entre los anticonceptivos orales y el cáncer de mama ya está bastante probado. Sin embargo, este nuevo estudio resulta relevante porque analizó nuevos métodos anticonceptivos, explicó Hunter. “Estos resultados no sugieren que algún método en particular esté libre de riesgo”, indicó en el editorial.