Ante un Posible Golpe Electoral el Domingo, Nicolás Maduro Dice Apostar al Diálogo 

La oposición desmiente que haya algún

acuerdo para dialogar

El domingo 15 de octubre, los venezolanos deberán concurrir a las urnas para unas elecciones regionales en medio de un clima de extrema tensión a causa de las marchas en contra del presidente Nicolás Maduro, cada vez más débiles y aisladas, del fuerte desabaste-cimiento que enfrenta la población y de la falta de soluciones.

Ante este panorama, y ante unos comicios que se espera representen un golpe para el mandatario bolivariano, Jorge Rodríguez, quien dirige la comisión para el diálogo, aseguró que el gobierno y la oposición concretarán un acuerdo de convivencia, de acuerdo a lo publicado por el diario El Universal. Sin embargo, la principal coalición opositora desmintió ese diálogo.

“Después de las elecciones nos vamos a sentar a terminar de cerrar el acuerdo de convivencia en el que ya hemos avanzado muchísimo los sectores de la derecha venezolana y las fuerzas de la revolución”, advirtió el chavista.

Asimismo, aseguró que el acuerdo “está bastante cercano a conducir a una firma que generará más tranquilidad al pueblo venezolano” y pidió a la oposición dejar de un lado el doble discurso para promover la violencia.

Y no se olvidó de Estados Unidos. En consonancia a la postura tomada por Maduro, que pro-clama Washington están detrás de las protestas y la crisis que vive su país, Rodríguez celebró que se hagan los comicios y dijo: “Este domingo el pueblo de Venezuela va a ir a votar por la paz y le va a decir a Donald Trump, con cada voto, «no te metas en los asuntos internos de Venezuela, que los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos»”.

¿Qué se elige este 15 de octubre?

Conocidas como elecciones regionales, estas votaciones designarán a los nuevos gobernadores de los 23 estados del país. La campaña, según lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), empezó el pasado 23 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de octubre a las 12:00 de la medianoche, teniendo así una duración de 20 días.

¿Cuántos venezolanos están habilitados para votar?

El CNE estableció que podrán participar 18.094.065 venezolanos, que son los que están inscritos en el Registro Electoral. Sin embargo, aclaró que no se incluye a los electores del Distrito Capital, pues “esta entidad federal posee un régimen especial de gobierno, que no contempla la elección de gobernador o gobernadora”.

¿Quién tiene las de ganar?

Actualmente, el oficialismo tiene el control de 20 estados. Tan sólo tres están en manos de la oposición. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2015, la mayoría de los escaños los obtuvo la MUD con 112 puestos, frente a los 55 que alcanzó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

De hecho, encuestadoras como DataAnálisis pronostican que la oposición ganaría la mayoría de las gobernaciones.