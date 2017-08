Amazon Inicia la Venta de Dispositivos Para el Regreso a la Escuela

Tweet on Twitter

Este 19 de agosto, Amazon incia su venta de regreso a la escuela, con las tabletas Amazon Kindle para niños y Fire Kids Edition las cua-les seguramente están en su radar junto con otros dispositivos de Amazon.

• El Kindle for Kids Bundle de Amazon ofrece una experiencia de lectura superior, con funciones FreeTime tales como insignias de lectura, una pantalla antideslumbrante para disfrutar tanto fuera en el sol del verano o en interio-res, un agarre ligero y cómodo para sus pequeñas manos y semanas de duración de la batería.

• Las nuevas tabletas Fire Kids Edition (disponibles en versiones de 7 ” y HD 8”) vienen con una garantía de dos años sin preocupaciones, un estuche para niños, un navegador web para niños y Un año de FreeTime Unlimited – que ahora ofrece más de 15.000 libros, vídeos, aplicaciones educativas y juegos – todos los cuales son apropiados para la edad. Además, con Parent Dashboard es aún más fácil establecer objetivos educativos y límites de tiempo de pantalla.

Además de tener las herramientas de estudio perfecto para que los niños vuelvan a estar en camino durante el año escolar, Amazon ofrecerá increíbles descuentos en Kindle for Kids Bundle y una gama de tablets Fire a partir del 12 de agosto!

Para sus estudiantes universitarios:

● Volver a la escuela no significa que tenga que perder el acceso a sus programas favoritos, con Fire TV Stick tendrá acceso a Netflix, Hulu, Amazon Video y TV en vivo y deportes en más de 140 canales.

● ¿Cansado de llevar todos tus libros contigo? Kindle es un gran lugar para mantenerlos todos en un solo lugar, y con una membresía Prime, los usuarios obtienen acceso ilimitado a más de mil libros, revistas, comics y mucho más.

● Lleva aún más películas, progra-mas de televisión, canciones, libros, aplicaciones y juegos con la nueva tableta Fire 7 por solo $ 49.99 o la nueva tableta Fire HD 8 por sólo $ 79.99.