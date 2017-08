ALGUNAS PALABRAS QUE CASI NO SE PUEDEN DECIR EN PÚBLICO

Por Emilio Martínez Paula

Hay muchas palabras y expresiones que no dicen nada y sin embargo lo dicen todo. Vamos a tratar de explicarnos, sin pretender dar clases de moral y cívica: “Eso queda ahí al cantío de un gallo”, expresión que usan algunos campesinos para decir que queda muy cerca. Otros afirman: “Eso queda por allá por casa del carajo”. Además es usual mandar a cualquiera a casa del carajo: “Váyase al carajo” Carajo es palabra que se usa a menudo y la mayoría de la gente no sabe qué carajo dicen. Vamos a ver que dice el mata burros, según llaman en España al diccionario: carajo: expresión familiar, vulgar, despectiva. Órgano sexual masculino. Pene. Interjección familiar. Expresión que indica enfado o sorpresa. ¡Qué frío hace hoy carajo! Irse al carajo, expresión familiar. No tener éxito un proyecto: nuestros planes se han ido al carajo. Mandar al carajo: Rechazar a una persona con enfado y disgusto.

Mandó al carajo a Enrique porque la estaba molestando. Vete al carajo, expresión que sirve para rechazar a una persona. Hasta aquí esta larga perorata del diccionario, aunque nosotros tenemos otra versión que nos parece más razonable: Según hemos oído o leído por ahí en el palo mayor de los barcos hay una caseta donde se encarama con mucho esfuerzo el marinero al que le ordenan otear el mar para ver el horizonte o algo distante que el capitán quiere saber con precisión. Sin embargo lo que le da fuerza a la palabra carajo es que cuando un marinero no cumple las órdenes correctamente o hace algo que el capitán considera indisciplina, lo mandan de castigo a la caseta que no sé porque la llaman carajo, ni el diccionario la describe como la estamos definiendo nosotros. Aquí también nos vemos obligados a poner los puntos sobre las íes: hasta donde sabemos, la definición de carajo que da el diccionario nunca la habíamos oído: órgano sexual masculino. Pene.

Que sea vulgar y despectiva, muy bien, y que es de uso diario, que no se debe usar en público.

Otra expresión que nos ha llamado la atención es: “de eso hace ya ratón y queso”. Vamos a seguirle el rastro: empecemos por “de eso hace ya un largo rato”. Otras veces agregan: de eso hace ya un ratón. Es decir un rato que se prolonga. Y como cuando se dice de eso hace ya un ratón, como a los ratones les gusta el queso, pues completan la frase: de eso hace ya ratón y queso. No hemos descubierto el mediterráneo, pero es parte de seguir estas frases ya que algunas no se pueden decir en público.

Comedor es el sitio de la casa que se usa a para comer, pero también comedor es el que come mucho.

Así mismo escuchamos: “Este tipo es un comemierda”, palabra desagradable que califica groseramente a otro. También se dice: “Ese come de lo que pica el pollo” ¿Qué pica el pollo?

“Eso queda más lejos que el culo del perro”. Aquí me veo obligado a poner en claro esta palabra: CULO.

Primero que no le veo razón para que se use al trasero del perro para medir la distancia. Ahora vamos al diccionario, aunque en España es usual oír una conversación como esta: “Ni lo compres que eso no le sirve a mamá que tiene el culo muy grande”. Hablan de comprar un vestido.

Culo lo define el diccionario: Parte inferior y posterior del tronco del ser humano sobre la que descansa el cuerpo al sentarse. La madre le dio un azote en el culo al niño. Trasero: parte posterior de un animal. Trasero: parte de una prenda de vestir que cubre la parte inferior y posterior del tronco. Se me ha roto el trasero del pantalón.

Familiar: agujero en el que termina el intestino y por el que se expulsan los excrementos. Ano parte carnosa y redondeada que junto con otra está situada donde acaba la espalda. Glúteo, Nalga. Caerse de culo admirar mucho una persona o cosa. ¡Cuando te cuente con quién se casa Marisa te caes de culo!

Los cubanos son muy dados a decir coño y ¡Coñooo! Pero el diccionario lo define: Coño, masculino, familiar y vulgar. Parte del aparato sexual femenino que rodea la vagina. Es la vulva y suena mejor llamarlo de este modo.

El diccionario sigue dando explicaciones pero algunas son tan violentas, sucias, que no me atrevo a ponerlas aquí.

Pero podemos seguir comentando otras expresiones que cuestan trabajo entenderlas: ¡Le zumba el mango! ¡Le zumba la carabina! ¡Se formó un arroz con mango! ¡No sé que carijo es lo que pasa!!Que se vaya a casa del cara…!

Otras son curiosa: Si usted le dice a un cubano que es un berraco, se busca un enemigo, sin embargo si le dice a un colombiano que es un berraco este se siente orgulloso de serlo.

Si dice que un cubano es un cabrón de la vida se refiere a un tipo no muy escrupuloso, pero que vive bien. Y si dice: el tipo es un cabroncito se refiere a un tipo que se las arregla para vivir bien, pero si le dice a un puertorriqueño que es un cabrón de la vida prepárese a correr pues aunque los que viven en la Isla del Encanto son gente que se caracterizan por su amabilidad y su ¡hay bendito! pero cuando se disponen a pelear son peligrosos. Ah, se me olvidan media docenas de palabras y palabrotas pero no las puedo decir, por lo menos hoy.