Abbott da Ultimátum a Alguacil que Apoya el Estatus Santuario

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El gobernador de Texas lanzó un ultimátum a la alguacil jefe del condado Travis, Sally Hernández, para que reverse la directriz dada la semana pasada de que los agentes bajo su mando no deben cooperar con las autoridades de inmigración.

Abbott dijo que si la alguacil de ese condado, en el que está ubicada la ciudad de Austin, no reversa la decisión antes del 1 de febrero, pone en riesgo la asignación de fondos de ayuda estatal.

“Su reciente directriz de prohibirle a sus empleados de cooperar con ICE traiciona su juramento y a los residentes del condado Travis. Le sugieron que reverse esa política antes del 1 de febrero”, le dijo Abbott en una carta a Hernández.

Abbott recordó en su carta que en la actual legislatura de Texas buscará el apoyo para una ley “que sancione a aquellos que quieran ponerse por encima de la ley y de la comunidad para la cual trabajan”.

Abbott se ha opuesto a que en Texas haya ciudades santuario e incluso universidades santuario.

Bajo ese estatus, las ciudades y universidades no permiten la cooperación de sus agentes policiales con las autoridades de inmigración.