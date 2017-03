Tweet on Twitter

Novela inspirada en un hecho real ocurrido en las ciudades cubanas de Camagüey y La Habana, en

el año de 1951

No es lo excepcional lo que hace novelable la realidad. Todo lo que ocurre en ella, tanto en el plano de lo inmediato como más allá, en el plano de lo imaginario o del espíritu, es novelable. Esa es la gran fascinación de este género en los puntos extremos de su espectro.

Raúl Tápanes Estrella pertenece a esa estirpe. Aunque la poesía no le es ajena, es fundamentalmente en el plano de la narrativa donde su quehacer encuentra su mejor posibilidad y centro en todos los órdenes. De ello dan testimonio dos libros de cuentos: Enigmas y Nivel inferior; y cuatro novelas: Traición a la sangre, La escapada, Karime y Estatuas de carne, a las que se suma ahora este libro: A mitad del camino. Trabajador tenaz, es la única manera en que puede hacerse una obra, el autor tiene dos nuevas novelas inéditas: Destino para cuatro y El convite. Va de suyo que sigue escribiendo puntualmente, como debe ser.

No es otro que un aspecto del infinito inventario de vivencias que ha deparado a la realidad cubana y a su expresión literaria, el totalitarismo castrista. Ese régimen de horror que ha impuesto a los cubanos un vuelco en su existencia desde el funesto año de 1959. Invito al curioso lector a entregarse a la lectura de esta novela que nos hace partícipes del paso del tiempo y de la condición humana.

Armando Álvarez Bravo.

En esta novela el lector retrocederá hasta el año de 1951, en la República de Cuba, y vivirá una historia casi increíble que fue extraída de las páginas de la realidad. A la vez, de la mano del escritor, sentirá el ambiente político y social que rodeaba a los protagonistas. Algunas explicaciones de hechos históricos contados con exactitud, y la reseña de monumentos, instituciones, calles y avenidas con sus hombres reales, así como la descripción de varios puntos geográficos de importancia, ofrecen gran emotividad a la lectura. Incluso los titulares de periódicos que se citan en una escena se refieren a hechos que sucedieron el día señalado. Raúl Tápanes Estrella nació en la ciudad de Matanzas, Cuba.