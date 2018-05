4 Tecnologías que se han Convertido en los Mejores Aliados de Mamá

Tweet on Twitter

Las madres de hoy en día pueden sentirse en necesidad de optimizar más su tiempo para mejorar el rendimiento en las tareas del hogar, la crianza de sus hijos y el trabajo.

En pleno siglo XXI, en donde el tiempo se ha convertido en uno de los valores más apreciados, la tecnología ha tomado un papel esencial en la vida de muchas madres. Y es que la tecnología ha facilitado la ejecución de muchas tareas del hogar, ha brindado la oportunidad a muchas madres de trabajar de manera remota para alcanzar el éxito y desarrollo profesional, les ha permitido estar más comunicadas con sus hijos y familiares y, a su vez, les ha otorgado las herramientas necesarias para asegurar que la tecnología sea usada por sus hijos de manera más segura y consciente.

A diferencia de hace algunos años, las madres pueden hoy en día leer noticias y pagar facturas on the go, pedir comida online, capturar más momentos en familia gracias a sus dispositivos móviles, y mucho más.

Trabajar de manera remota

Según un informe de International Data Corporation, los trabajadores móviles representarán casi tres cuartas partes (72,3%) de la fuerza de trabajo de EE.UU. Y es que, con la cantidad de avances tecnológicos y aplicaciones en la nube, algunos empleados tienen más facilidad que nunca de trabajar colaborativamente de manera remota.

Microsoft Teams, por ejemplo, es una herramienta de trabajo basado en la nube que te pone en contacto con tus colegas para trabajar y crear contenido sacando provecho de todas las aplicaciones de Office 365. Toda la información se guarda en la nube por lo que las madres pueden trabajar desde casa y comunicarse con sus equipos de trabajo online, más ágilmente.

Asistentes personales

Nuestras madres siempre están ahí para nosotros – son nuestras fans número uno, mejores amigas y mucho más. Pero ¿Quién apoya a mamá? Quizás aún no hayas experimentado por completo el potencial de los asistentes digitales, los cuales, están diseñados para ayudarte a hacer cualquier cosa. Al igual que un asistente personal en la vida real, Cortana, por ejemplo, fue diseñada para hacerte la vida más fácil y cuidar de toda tu familia. Cortana puede manejar tu agenda, ayudarte con recordatorios, sugerir de manera proactiva cosas que podrías necesitar y, por tanto, ayudarte a lograr más con menos esfuerzo.

Cortana, podría además ayudarte a enseñar y entretener a tus hijos con comandos cómo: “Cortana, vamos a aprender”, “ayúdame con mi tarea de matemáticas”, “cuéntame una historia”, “cántame una canción”, etc.

Cuida de la seguridad online de tus hijos

Según los resultados del estudio Digital Civility Index 2018 Digital Civility Indexde Microsoft, la mayoría de abuso en línea ocurre a través de los círculos sociales de las personas. ¿Cómo evitar riesgos en línea?

Con la rápida evolución de la tecnología y el acceso continuo a más y más información, es importante poner parámetros para asegurarse de que los pequeños de la casa accedan a información que beneficie su aprendizaje. Afortunadamente, Windows 10 ofrece una herramienta conocida como Microsoft Family Safety, la cual ayuda a proteger de manera fácil y sencilla la actividad de los niños online.

Imposible olvidar un pago más

Entre tantas responsabilidades y poco tiempo de por medio, muchas madres pueden olvidar realizar algunos pagos. Es por esto que Outlook ha hecho la vida de muchas madres más sencilla agregando automáticamente recordatorios a tu calendario para hacer pago de las tarjetas de crédito, entregas de envíos y reservas de viaje. Estas actualizaciones ayudan a identificar las facturas que llegan a tu bandeja de entrada, por ejemplo, agregando automáticamente un evento de calendario en la fecha de vencimiento del pago. Además, recibirás un recordatorio por correo electrónico dos días antes de la fecha de vencimiento, para que nunca olvides un pago más.