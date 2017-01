30 Años de la Desaparición de la Madre de Luis Miguel

Tweet on Twitter

La misteriosa desaparición de Marcela Basteri ha sido uno de los enigmas más controvertidos del mundo artístico hispano. La exmodelo madre de Luis Miguel se esfumó del ojo público y de la vida del cantante y sus hermanos Alejandro y Sergio en 1986. Muchas teorías han surgido alrededor de la desaparición, desde que el papá y esposo de Marcela, Luisito Rey, pudiera estar involucrado, hasta que ella acabó en un manicomio.

Este importante aniversario podría ser la razón por la que el mexicano ha decidido contar su vida a través de la pantalla chica. Hace unos meses se dijo que el famoso productor Mark Burnett estaría a cargo de una serie en la que él relataría su historia a su manera. “Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia, y siempre he buscado el equipo indicado para traerla al público de la manera correcta. Mark y el equipo de Gato Grande son los socios perfectos para revelar la trayectoria de mi vida”.

El tema del paradero de su madre es uno que Luis Miguel nunca discute en público, pero eso no ha impedido que se filtren los supuestos esfuerzos del cantante. Uno de sus músicos, Walter Ríos, indicó que el ex de Aracely Arámbula le había confiado que “gastó mucho dinero para encontrarla y la halló en un hospital psiquiátrico en Italia sin que ella pudiera reconocerlo”.

La incógnita ha provocado toda clase de especulaciones. También se ha dicho que Luisito Rey le estaba siendo infiel a Marcela cuando sucedió su desaparición y que un posible altercado físico pudo haber acabado con la vida de ella. El progenitor del artista murió en 1992 y, si él sabía dónde estaba la italiana, se llevó el secreto a la tumba.